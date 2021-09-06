В Польше решили поговорить с Россией «с позиции силы»

Российско-белорусские учения «Запад-2021» вызвали обеспокоенность в Польше. Там призвали говорить с Россией «на языке силы». Об этом говорится в статье издания Tygodnik TVP.

Фото: Reuters Reuters

Авторы статьи назвали манёвры вызывающими тревогу и призвали показать силу НАТО.

Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своем восточном фланге. <...> НАТО необходимо повысить активность в этом регионе, — говорится в статье.

Практическая фаза совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В учениях примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, а также около 760 единиц боевой техники, включая 15 кораблей.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна предоставлять европейской стороне больше информации о военных учениях «Запад-2021». Столтенберг заметил, что в странах Прибалтики, Польше и на Украине всё больше растёт обеспокоенность российскими военными планами. Он также заявил, что предыдущие учения были куда масштабнее, нежели анонсировала Москва.