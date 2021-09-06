Ефремов в тюрьме перенес отек Квинке

Адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Петр Хархорин в беседе с изданием «СтарХит» рассказал о здоровье подзащитного.
По словам Хархорина, Ефремов чувствует себя хорошо, однако в августе страдал от аллергии.
«Михаил, конечно, намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства», — заверил он.
15 сентября в суде будут рассмотрены кассационные жалобы адвокатов Ефремова. Артист также будет участвовать в слушании по видеосвязи. В кассации адвокаты просят учесть в деле несколько ранее упущенных серьезных моментов и отменить апелляционное определение Мосгорсуда, чтобы в итоге снизить срок наказания и перевести Ефремова в колонию-поселение.
8 июля 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, при котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии 4 в Белгородской области.