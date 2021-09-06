Ефремов в тюрьме перенес отек Квинке

Адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Петр Хархорин в беседе с изданием «СтарХит» рассказал о здоровье подзащитного.

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По словам Хархорина, Ефремов чувствует себя хорошо, однако в августе страдал от аллергии.

«Михаил, конечно, намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства», — заверил он.

15 сентября в суде будут рассмотрены кассационные жалобы адвокатов Ефремова. Артист также будет участвовать в слушании по видеосвязи. В кассации адвокаты просят учесть в деле несколько ранее упущенных серьезных моментов и отменить апелляционное определение Мосгорсуда, чтобы в итоге снизить срок наказания и перевести Ефремова в колонию-поселение.