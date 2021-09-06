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На Украине не исключили введение локдауна из-за COVID-19

Деловая газета "Взгляд"
7 часов назад

Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Ситуация ухудшается": украинцам грозит локдаун
Фото: ReutersReuters

«Сейчас нет точной даты локдауна. Каждый человек может оттянуть этот локдаун за счет того, что будет выполнять профилактические меры или вакцинироваться. То, что происходит сейчас, ситуация действительно ухудшается в большинстве областей», – сказал Кузин в эфире телеканала «1+1».

Он отметил, что в ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны и власти будут вынуждены ввести «желтую» зону, в связи с чем будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов.

Новый штамм COVID может обходить защиту антител

По его мнению, Украине не удастся избежать локдауна, но если говорить о «красном» уровне эпидемиологической опасности, это случится не раньше ноября.

Ранее правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.

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