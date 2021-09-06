"Ситуация ухудшается": украинцам грозит локдаун

Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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«Сейчас нет точной даты локдауна. Каждый человек может оттянуть этот локдаун за счет того, что будет выполнять профилактические меры или вакцинироваться. То, что происходит сейчас, ситуация действительно ухудшается в большинстве областей», – сказал Кузин в эфире телеканала «1+1».

Он отметил, что в ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны и власти будут вынуждены ввести «желтую» зону, в связи с чем будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов.

По его мнению, Украине не удастся избежать локдауна, но если говорить о «красном» уровне эпидемиологической опасности, это случится не раньше ноября.