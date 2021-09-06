"Ситуация ухудшается": украинцам грозит локдаун

Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
«Сейчас нет точной даты локдауна. Каждый человек может оттянуть этот локдаун за счет того, что будет выполнять профилактические меры или вакцинироваться. То, что происходит сейчас, ситуация действительно ухудшается в большинстве областей», – сказал Кузин в эфире телеканала «1+1».
Он отметил, что в ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны и власти будут вынуждены ввести «желтую» зону, в связи с чем будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов.
По его мнению, Украине не удастся избежать локдауна, но если говорить о «красном» уровне эпидемиологической опасности, это случится не раньше ноября.
Ранее правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.