Интронизация митрополита в Черногории прошла на фоне протестов

Патриарх Сербский Порфирий осуществил интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви. Церемония была организована в старой столице Черногории Цетине на фоне протестов, сообщает телевидение Черногории. Полицейские Черногории 5 сентября применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против участников акции. Люди выступали против интронизации митрополита Черногорско-Приморского. В результате активисты заблокировали въезд в Цетине. Митингующие собрались на главной городской площади. При этом четыре человека получили легкие травмы во время протестов. Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникого доставили к монастырю на вертолете. "Наша церковь вас избрала. И c этим священным чином мы пришли сюда не для того, чтобы что-то отнять, кому-либо угрожать или, не дай Бог, что-то украсть", - заявил предстоятель СПЦ. Патриарх Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл. Ранее глава СПЦ заявил, что интронизация митрополита Черногории пройдет в Цетине.