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Мигрантов в России снабдят специальными чипами

Ferra.ru
6 часов назад

МВД России начнёт выдавать трудовым мигрантам пластиковые карты с чипом. Они будут подтверждать, что человек оставил свои отпечатки пальцев государству.

Мигрантов в России снабдят специальными чипами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Выдача карт стартует 29 декабря. Получать их будут не только мигранты, но и иностранцы, которые прибыли в Россию на долгое время. На чипе будет храниться информация о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования.

Правда, карты в России будут выдавать «при наличии технической возможности». Если такой нет, то документ для мигрантов будет оформлен без чипа.

Сама карта будет иметь габариты 5,6 на 53,98 мм. На лицевой её стороне будет размещаться цветная или чёрно-белая фотография иностранного гражданина. На обратной стороне будут указаны данные о гражданстве иностранца, документе, удостоверяющим личность. Там же будет размещен чип в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом.

Другое,МВД,Россия,
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