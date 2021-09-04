Мигрантов в России снабдят специальными чипами

МВД России начнёт выдавать трудовым мигрантам пластиковые карты с чипом. Они будут подтверждать, что человек оставил свои отпечатки пальцев государству.

Выдача карт стартует 29 декабря. Получать их будут не только мигранты, но и иностранцы, которые прибыли в Россию на долгое время. На чипе будет храниться информация о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования.

Правда, карты в России будут выдавать «при наличии технической возможности». Если такой нет, то документ для мигрантов будет оформлен без чипа.