В Японии призвали к "безжалостному отношению" к РФ

Читатели интернет-портала Yahoo News Japan отреагировали на заявление Сергея Лаврова, выступившего против японской инициативы о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Глава МИД России отметил, что это предложение предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено российской Конституцией. В Японии потребовали «действовать безжалостно» в отношении Москвы, в противном случае придётся постоянно «терпеть унижения».

Японии уже пора действовать безжалостно. Надо ввести против России жёсткие санкции за аннексию Крыма, — заявил Tsu.

Другой читатель подчеркнул, что Москва ни при каком раскладе не откажется от Курильских островов, поэтому попытки Токио решить ситуацию не имеют смысла. Дипломатия, по его словам, терпит поражение, поэтому единственный способ решения вопроса — начать войну.

Россия — наш враг уже более ста лет еще с эпохи Мэйдзи, и, если мы будем вести себя наивно, они нас уничтожат, — подытожил он.