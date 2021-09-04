В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Японии призвали начать войну после слов Лаврова о Курилах

News.ru
3 часа назад

Читатели интернет-портала Yahoo News Japan отреагировали на заявление Сергея Лаврова, выступившего против японской инициативы о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Глава МИД России отметил, что это предложение предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено российской Конституцией. В Японии потребовали «действовать безжалостно» в отношении Москвы, в противном случае придётся постоянно «терпеть унижения».

В Японии призвали к "безжалостному отношению" к РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Японии уже пора действовать безжалостно. Надо ввести против России жёсткие санкции за аннексию Крыма, — заявил Tsu.

Другой читатель подчеркнул, что Москва ни при каком раскладе не откажется от Курильских островов, поэтому попытки Токио решить ситуацию не имеют смысла. Дипломатия, по его словам, терпит поражение, поэтому единственный способ решения вопроса — начать войну.

Россия — наш враг уже более ста лет еще с эпохи Мэйдзи, и, если мы будем вести себя наивно, они нас уничтожат, — подытожил он.

Япония направила России протест из-за стрельб у Курильских островов

Ранее Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, РФ и Япония заинтересованы в нормализации отношений. Он подчеркнул, что Россия всегда говорила о необходимости уважать результаты, закреплённые в международных документах. Президент добавил, что РФ в переговорах с Японией пока не получила гарантий, что силы США не будут размещены вблизи российских границ.

Другое,Сергей Лавров,Yahoo,МИД,Москва,Япония,
171
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители