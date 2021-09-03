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СМИ: контроль над провинцией Панджшер перешел к талибам

ТАСС
3 часа назад

Контроль над афганской провинцией Панджшер перешел в пятницу к представителям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле.

СМИ: контроль над Панджшером перешел к талибам
Фото: © AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi© AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi

Издание отмечает, что ранее в указанной провинции, расположенной в 150 км от Кабула, происходили ожесточенные боевые действия. Оно указывает, что талибы взяли теперь под контроль всю территорию Афганистана.

После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер. Как сообщил ТАСС в четверг представитель ополченцев Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов, не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы заявляли об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию "в ближайшее время".

Другое,Талибан,Россия,Кабул,
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