Ракета Alpha компании Firefly Aerospace взорвалась почти сразу после запуска

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта. "На первом этапе подъема на "Альфе" произошла аномалия, которая привела к потере ракеты. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные сведения", - говорится в сообщении Firefly Aerospace в Twitter. The Firefly Aerospace Alpha rocket EXPLODES two minutes after lift-off on Thursday "Alpha experienced an anomaly during first stage ascent that resulted in the loss of the vehicle" - the company stated pic.twitter.com/X8tKw5773Z— ��������������������™ ️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) September 3, 2021 Взрыв произошел через 2,5 минуты после запуска, следует из данных сервиса Spaceflight Now. 20 сентября 2020 года компания Firefly Aerospace провела наземные испытания первой ступени ракеты. Сообщалось, что статические испытания ракеты Alpha состоялись 18 августа и прошли успешно.