Более 1,8 млн доз «ЭпиВакКороны» выпущены в гражданский оборот

По состоянию на 25 августа в гражданский оборот выпущено свыше 1,8 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих, передает ТАСС.

При этом к указанной дате произведено более 5 млн доз препарата.

По словам Непомнящих, отставание между количеством произведенных и выведенных в оборот вакцин возникает из-за установленных правилами проверок препарата на качество и безопасность после производства. Об этом она сказала в кулуарах Восточного экономического форума.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2–4 сентября, основная тема программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Ранее в «Векторе» рассказали об отличиях «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н».