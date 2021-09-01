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Умерла вдова народного артиста Николая Сличенко

WMJ.ru
58 минут назад

Тамилла Агамирова пережила мужа всего на два месяца.

Умерла вдова народного артиста Николая Сличенко
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Актриса Тамилла Агамирова ушла из жизни в возрасте 93 лет в минувший вторник. В этот день она находилась в своем доме в поселке Никулина гора. Причина смерти актрисы не сообщается, однако известно, что Агамирова крайне тяжело переживала смерть любимого супруга.

Напомним, что Николай Сличенко, народный артист и руководитель театра «Ромэн» ушел из жизни 2 июля из-за проблем с легкими. Сличенко скончался в реанимации в возрасте 86 лет. Вместе супружеская пара прожила более 60 лет.

У Агамировой и Сличенко осталось трое детей, и как ранее признавался актер, он любит свою супругу с каждым днем все сильнее. Пара познакомилась в «Ромэне», и Николай Сличенко влюбился в Тамиллу с первого взгляда и был просто покорен ею.

Спустя десятки лет он вспоминал их первую встречу: «Я как в обмороке был, когда ее увидел. Еле-еле пришел в себя. Пока приходил — понял, что без нее мне нет жизни больше. Так все и началось».

Другое,Тамилла Агамирова,Николай Сличенко,
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