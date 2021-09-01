Умерла вдова народного артиста Николая Сличенко

Тамилла Агамирова пережила мужа всего на два месяца.

Актриса Тамилла Агамирова ушла из жизни в возрасте 93 лет в минувший вторник. В этот день она находилась в своем доме в поселке Никулина гора. Причина смерти актрисы не сообщается, однако известно, что Агамирова крайне тяжело переживала смерть любимого супруга.

Напомним, что Николай Сличенко, народный артист и руководитель театра «Ромэн» ушел из жизни 2 июля из-за проблем с легкими. Сличенко скончался в реанимации в возрасте 86 лет. Вместе супружеская пара прожила более 60 лет.

У Агамировой и Сличенко осталось трое детей, и как ранее признавался актер, он любит свою супругу с каждым днем все сильнее. Пара познакомилась в «Ромэне», и Николай Сличенко влюбился в Тамиллу с первого взгляда и был просто покорен ею.