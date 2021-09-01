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Путин прилетел во Владивосток

Газета.Ru
1 час назад

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Владивосток, сообщает «РИА Новости».

Путин прилетел во Владивосток
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным агентства, 1 сентября глава государства примет участие в церемонии подписания компаниями «Добровольных обязательств» по защите детей в цифровой среде, а также встретиться с местными школьниками. Кроме того, по видеосвязи президент примет участие в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане, а в конце рабочего дня встретится с приморским губернатором Олегом Кожемяко.

На 2 сентября у Путина запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме, который будет проходить во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Пленарное заседание конференции Владимир Путин проведет в очном формате.

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