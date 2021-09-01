Путин прилетел во Владивосток

По данным агентства, 1 сентября глава государства примет участие в церемонии подписания компаниями «Добровольных обязательств» по защите детей в цифровой среде, а также встретиться с местными школьниками. Кроме того, по видеосвязи президент примет участие в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане, а в конце рабочего дня встретится с приморским губернатором Олегом Кожемяко.