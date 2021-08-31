СМИ узнали о тайном соглашении американцев с талибами

Военные США заключили секретное соглашение с движением «Талибан (организация запрещена в России)», согласно которому боевики сопровождали американцев к воротам кабульского аэропорта, когда они покидали Афганистан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников министерства обороны Соединенных Штатов.

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По словам одного из источников, военные США также установили «секретные ворота» в аэропорту и «центры обработки вызовов», чтобы направлять людей в процессе эвакуации.

Перед этим американцев уведомляли о том, что они должны собраться в заранее установленных пунктах сбора рядом с аэропортом. Оттуда талибы отвозили их к выходу, охраняемому военными США, которые пропускали их в обход собравшихся возле аэропорта афганцев, пытающихся покинуть Афганистан.