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CNN: талибы* втайне сопровождали американцев в аэропорт Кабула по договоренности с США

Газета.Ru
6 часов назад

Военные США заключили секретное соглашение с движением «Талибан (организация запрещена в России)», согласно которому боевики сопровождали американцев к воротам кабульского аэропорта, когда они покидали Афганистан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников министерства обороны Соединенных Штатов.

СМИ узнали о тайном соглашении американцев с талибами
Фото: ReutersReuters

По словам одного из источников, военные США также установили «секретные ворота» в аэропорту и «центры обработки вызовов», чтобы направлять людей в процессе эвакуации.

Перед этим американцев уведомляли о том, что они должны собраться в заранее установленных пунктах сбора рядом с аэропортом. Оттуда талибы отвозили их к выходу, охраняемому военными США, которые пропускали их в обход собравшихся возле аэропорта афганцев, пытающихся покинуть Афганистан.

Талибы объявили о поражении США в Афганистане

Ранее сообщалось, что американские военные эвакуировали из Афганистана не всех, кто высказывал желание покинуть страну, подтвердил генерал Центрального командования США Кеннет Ф. Маккензи-младший. По его словам, если появится возможность для эвакуации — и американцев, и афганцев, — «в ней не будет отказано».

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