Россиянку Сапегу могут помиловать после суда

Сроки окончания следствия и начала суда по делу гражданки России Софии Сапеги, задержанной в мае в аэропорту Минск, пока не определены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

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По его словам, возможность помилования и освобождения девушки может быть рассмотрена после суда. Источник также добавил, что россиянка не высказывает жалоб на условия содержания (она находится под домашним арестом - прим.), поддерживает связь с родными по телефону, имеет доступ в интернет, регулярно общается с адвокатами и консулом РФ.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.