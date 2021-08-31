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Лавров: Киев понимает, что вопрос Крыма закрыт

News.ru
6 часов назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в полном понимании руководителей Украины того, что вопрос Крыма закрыт. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на встрече с представителями национально-культурных объединений России, комментируя результаты украинского форума «Крымская платформа».

Лавров: на Украине поняли, что вопрос Крыма закрыт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Убеждён, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт, — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ рассказал о попытках украинской стороны сорвать предстоящие выборы в России. По его словам, Киев разослал всем странам требования не направлять своих наблюдателей на них. Причиной вмешательства во внутренние дела России стали разногласия в вопросе принадлежности Крымского полуострова.

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Ранее Лавров заявил, что прошедший 23 августа форум «Крымская платформа» является абсолютно пустой и не имеющей перспектив русофобской акцией. Он отметил, что этот инициированный киевскими властями форум является результатом ложно понятой солидарности членов Евросоюза и НАТО. Лавров считает, что «Крымская платформа» не имеет никаких перспектив.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.

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