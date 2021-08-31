Минвостокразвития допустило создание города-миллионника на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке может появиться первый в регионе город-миллионник. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с РБК.

Как пояснил министр, это станет возможно при объединении Владивостока с населением 600 тысяч человек, его потенциального города-спутника, рассчитанного на 300 тысяч жителей, и города Артема. «У нас появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке», — резюмировал он. Чекунков добавил, что на данный момент просчитывается бизнес-модель создания такого города, который мог бы получить название Спутник.

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Не первый спутник

Потенциальное поселение стало не первым проектом города-спутника Владивостока. В конце 2019 года о создании нового населенного пункта рядом со столицей Приморья сообщил основатель торговой сети DNS Дмитрий Алексеев. Город рассчитан на 25 тысяч жителей. По словам Алексеева, в нем будет полноценная социальная инфраструктура: две большие общеобразовательные школы, три детских сада, поликлиника, пожарная станция и другие объекты. По информации РБК, проект поселения уже строится.

Город-спутник Владивостока. Фото: страница Дмитрия Алексеева в Facebook

Еще одним городом-спутником уже является Артем, расположенный в 38 километрах к северо-востоку от центра Владивостока. По состоянию на 2020 год его население составляло около 104 тысяч человек. Артем — один из главных транспортных узлов Приморского края. Через город проходят торговые пути из России и северо-восточного Китая в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также есть выход к Амурскому и Уссурийскому заливам Японского моря.

Новые города

Тему строительства новых городов ранее в августе затрагивал министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда он предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей, которые должны стать экономическими центрами. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — пояснил он.

Оценивая предложение Шойгу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что развитие государства требует появления новых центров и городов. При этом он подчеркнул, что строить новые города и развивать уже существующие одинаково важно. По его словам, это «постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны».

Позже стали известны подробности строительства первого города в Сибири по идее министра обороны. Город решили возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. В 1970-е годы там началось строительство крупного промышленного района из 12 заводов. На территории есть необходимая инфраструктура, включая ГЭС, дороги, аэропорт, а также университет и институт, на основе которых можно создать научный центр.