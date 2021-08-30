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Правительство выделит на выплаты пенсионерам более 454 млрд рублей

Газета.Ru
6 часов назад

Правительство России выделит более 454 млрд руб. на единовременные выплаты пенсионерам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Правительство выделит на выплаты пенсионерам более 454 млрд рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Глава государства [президент РФ Владимир Путин] поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры", - подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что выплаты необходимо организовать таким образом, чтобы пенсионеры получили средства без дополнительных формальностей.

По словам Мишустина, данные выплаты в первую очередь призваны компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания заявила, что социальные выплаты получат около 43 млн россиян. Она подчеркнула, что тем гражданам, которые получают пенсии на банковскую карту, выплаты поступят в четверг, 2 сентября. Голикова сообщила, что по поручению президента на прошлой неделе состоялось совещание "Единой России" с Минтрудом, на котором был проработан механизм предоставления такой выплаты.

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