Правительство выделит на выплаты пенсионерам более 454 млрд рублей

Правительство России выделит более 454 млрд руб. на единовременные выплаты пенсионерам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

" Глава государства [президент РФ Владимир Путин] поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры", - подчеркнул Мишустин.

По словам Мишустина, данные выплаты в первую очередь призваны компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания заявила, что социальные выплаты получат около 43 млн россиян. Она подчеркнула, что тем гражданам, которые получают пенсии на банковскую карту, выплаты поступят в четверг, 2 сентября. Голикова сообщила, что по поручению президента на прошлой неделе состоялось совещание "Единой России" с Минтрудом, на котором был проработан механизм предоставления такой выплаты.