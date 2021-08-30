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Лавров назвал нападки на личность Сталина частью атак на итоги Второй мировой войны

Газета.Ru
26 минут назад

Попытки выставить главу СССР Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи являются частью атаки на итоги Второй мировой войны. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде, передает ТАСС.

Лавров назвал нападки на личность Сталина частью атак на итоги Второй мировой войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, осуществляемые извне нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить Российскую Федерацию.

«Нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — сказал глава МИД.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью для немецкой газеты Zeit под названием «Быть открытыми, несмотря на прошлое», где он упоминает о попытках переписать историю Второй мировой войны, которые российская сторона все чаще замечает со стороны Запада.

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