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На территории сгоревшего склада боеприпасов в Казахстане произошел новый взрыв

Газета.Ru
27 минут назад

На территории сгоревшего склада боеприпасов в Казахстане произошел новый взрыв, однако пострадавших или погибших в результате инцидента нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Казахстана.

«На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня 29 августа около 12.20 был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются», — заявили в пресс-службе казахстанского Минобороны.

Ранее ликвидаторов пожара на складе боеприпасов в Казахстане посмертно наградили орденами «Доблесть» и званиями «Народный герой».

26 августа в Жамбылской области произошел пожар на складе воинской части, где хранились инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. Согласно сведениям МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. В результате погибли 13 человек. Причина происшествия устанавливается.

Ликвидировать возгорания удалось утром 28 августа.

В Казахстане 29 августа объявили Днем траура по жертвам взрывов на складах.

Другое,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Казахстан,
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