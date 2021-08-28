Мигранты устроили массовую драку в центре Москвы

Не менее десяти человек устроили массовую драку на Бауманской улице в центре Москвы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Подробнее о происшествии сообщил ТАСС.

По предварительным данным, среди конфликтующих было пять мигрантов из Средней Азии. Уточняется, что дерущиеся не использовали никаких посторонних предметов. К моменту приезда полицейских мигранты разбежались в разные стороны.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося и проводят проверку. В отделение полиции доставлены 12 граждан Киргизии, один гражданин Таджикистана и один выходец из Узбекистана. Их собираются проверить на причастность к конфликту, а также найти среди них возможных свидетелей и очевидцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о мерах, принимаемых в отношении мигрантов, которые участвовали в массовых драках. Он осудил поведение конфликтующих иностранцев и подчеркнул, что «таким гостям» в Москве «не рады».