В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Мигранты устроили массовую драку в центре Москвы

Мослента
9 часов назад

Не менее десяти человек устроили массовую драку на Бауманской улице в центре Москвы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Подробнее о происшествии сообщил ТАСС.

По предварительным данным, среди конфликтующих было пять мигрантов из Средней Азии. Уточняется, что дерущиеся не использовали никаких посторонних предметов. К моменту приезда полицейских мигранты разбежались в разные стороны.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося и проводят проверку. В отделение полиции доставлены 12 граждан Киргизии, один гражданин Таджикистана и один выходец из Узбекистана. Их собираются проверить на причастность к конфликту, а также найти среди них возможных свидетелей и очевидцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о мерах, принимаемых в отношении мигрантов, которые участвовали в массовых драках. Он осудил поведение конфликтующих иностранцев и подчеркнул, что «таким гостям» в Москве «не рады».

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!

Видео,Сергей Собянин,МВД,Мослента,ИТАР-ТАСС,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители