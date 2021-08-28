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Названа возможная причина крушения Су-24 под Пермью

Lenta.ru
4 часа назад

Отказ техники мог стать причиной крушения российского тактического фронтового бомбардировщика Су-24 в Пермском крае. Возможную причину назвал «Интерфакс» информированный источник.

Причиной крушения Су-24 под Пермью мог стать отказ техники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в пятницу, 27 августа, самолет выполнял тренировочный полет. По данным ТАСС, Су-24 разбился сразу после взлета. Оба пилота катапультировались и выжили.

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.

Другое,Интерфакс,Пермь,
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