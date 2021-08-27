В Евросоюзе считают, что дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», возможно, придется продать его, чтобы соответствовать газовой директиве ЕС. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Авторы называют продажу «Северного потока -2» единственным способом обхода новых требований Евросоюза по разделению газопровода от материнского концерна. Иначе 50% мощностей магистрали необходимо отдать независимому поставщику, а в России монопольное право на поставки газа принадлежит «Газпрому». «От продажи газопровода никуда не деться, говорят там (в Евросоюзе — прим. URA.RU)», — передает издание.