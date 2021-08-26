Тиктокеры поддержали Валю Карнавал после нового оскорбления Ларисы Долиной

В песне "Мураши по коже", записанной при участии группы "Давинчи", Лариса Долина исполнила строчку "Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика". По мнению интернет-пользователей, она обращена к 19-летней тиктокерше Вале Карнавал, с которой у народной артистки России ранее произошел конфликт. Подозрения слушателей подтвердил клип, вышедший 25 августа. В нем показаны кадры из апрельского выпуска шоу "Музыкалити", где и произошла ссора. Кроме того, в одном из эпизодов видео Долина демонстрирует укулеле - подарок от Карнавал. В разговоре с "Газетой.Ru" продюсер Иосиф Пригожин поддержал позицию певицы, выраженную в песне. "Я согласен с этим высказыванием, Лариса Долина права. Очень даже веселые строчки звучат в новой композиции. Разве вы хотите есть резиновый бургер? Или чтобы вас оперировали резиновыми ножницами?" - заявил он. Продюсер также сомневается, что непрофессиональные музыканты имеют право выступать на одной сцене с народной артисткой. "Она всю жизнь отдала профессии, но почему на одну сцену с ней выходят те, кто в своей жизни даже не удосужился профессионально почувствовать ноты? Хотя бы научиться попадать в них. - сказал Пригожин. — Лариса Долина имеет право на самовыражение в такой форме. Не могу сказать, что полностью поддерживаю полемику с детьми, но так сложилась ситуация в медийном пространстве. Сегодня в общественном сознании модно вести разговор таким образом". В свою очередь тиктокерша Аня Ищук, комментируя "Газете.Ru" песню Долиной, вступилась за коллегу. По ее мнению, 65-летней артистке пора на пенсию. "Я очень уважаю взрослых, но, видимо, в этой сфере и в таком возрасте некоторым пора на пенсию. Тренды меняются каждый день, время берет свое. Так критично высказываться, а потом еще хайпиться на этом в свою пользу - это и есть то поколение, на которое нужно равняться?" - сказала Ищук. Она также предположила, что скандал с Карнавал сыграл на руку Долиной в плане популярности. "Мне кажется, многие узнали о Долиной только благодаря Карнавал. К сожалению, ее время прошло, поэтому не стоит цепляться за то, что она не понимает и не признает", — заключила блогер. Карнавал поддержал и другой тиктокер-миллионник - Кирилл Колесников. "Валя просто в тренде - как в блогинге, так и в музыке. Почему ей нужно перестать это делать, если она собирает большую аудиторию, которая в восторге от ее треков? Думаю, ей надо и дальше развиваться. При всем уважении к Ларисе Долиной, я еще при первом конфликте не был согласен с певицей. Сейчас совершенно другое время - к сожалению, вокальные данные не является решающим фактором", — считает Колесников. Певец и продюсер Михаил Гребенщиков не стал поддерживать ни одну из сторон, объяснив это тем, что люди вправе "исповедовать разные точки зрения". "Например, Юрий Лоза считает, что земля плоская, а Лариса Долина считает вот так, как считает. Разные мнения — это важно. Так и живем. Все хайпуют, как могут", — сказал он. Конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал начался еще в апреле - во время съемок YouTube-шоу "Музыкалити" Максима Галкина. Тогда народная артистка раскритиковала начинающую исполнительницу из-за отсутствия образования и неумения петь. Та в ответ заявила, что не видит смысла в профильном образовании, и посоветовала Долиной относиться к молодым музыкантам менее предвзято.