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ФСБ провела спецоперацию в Крыму

Lenta.ru
1 час назад

ФСБ в Крыму ликвидировала подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. Подробности спецоперации сообщает ТАСС.

ФСБ провела спецоперацию в Крыму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным агентства, лабораторию организовали двое ранее судимых безработных. В их домовладении сотрудники спецслужбы обнаружили 450 граммов мефедрона, 150 литров наркосодержащей жидкости и лабораторную посуду.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиян посадили за производство 260 килограммов наркотиков. Они собрали группу для производства крупных партий наркотиков. В период с 2011 по 2015 годы ее участники в специально оборудованных нарколабораториях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области изготовили более 260 килограммов метадона и изометадона.

Другое,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,
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