ФСБ провела спецоперацию в Крыму

По данным агентства, лабораторию организовали двое ранее судимых безработных. В их домовладении сотрудники спецслужбы обнаружили 450 граммов мефедрона, 150 литров наркосодержащей жидкости и лабораторную посуду.

Ранее сообщалось, что россиян посадили за производство 260 килограммов наркотиков. Они собрали группу для производства крупных партий наркотиков. В период с 2011 по 2015 годы ее участники в специально оборудованных нарколабораториях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области изготовили более 260 килограммов метадона и изометадона.