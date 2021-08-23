Опубликовано видео ночной погони ДПС за пьяным подростком

В Оренбургском районе сотрудники ГИБДД ночью решили остановить иномарку, но та проигнорировала инспекторов и пролетела мимо. За рулем оказался пьяный подросток. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
Пресс-служба опубликовала видео с места погони. На нем слышно, как автоинспекторы несколько раз просили водителя затормозить и предупреждали о выстреле.
После выстрела по шинам, автомобиль остановился. Как выяснилось, за рулем в состоянии алкогольного опьянения сидел подросток. Полицейские вызвали на место законного представителя задержанного.