Певица Жасмин сообщила, что потеряла отца

В семье известной певицы Жасмин — большое горе. Буквально на прошлой неделе артистка рассказала поклонникам о смерти любимой бабушки от коронавируса, а вскоре не стало и ее отца. Несколько часов назад Сара Манахимова (Жасмин — это сценический псевдоним) решилась сообщить публике о потере папы. Стоит отметить, что Лев Яковлевич Манахимов был балетмейстером и заслуженным деятелем искусств Республики Дагестан, а потому многие сегодня вместе с Жасмин тяжело переживают его уход.Звезда опубликовала памятный пост в Instagram, поделившись своими переживаниями.Жизнь разделилась на «до» и «после» и никогда уже не будет прежней Уже 26 лет мне некому сказать слово «мама», а теперь и слово «папа» Семь дней папы нет с нами, а я все еще не могу поверить Как дурной сон, вот-вот проснусь, позвоню тебе и услышу твой родной бодрый голос, от которого в душе сразу появлялось чувство, что все точно будет хорошо,— написала Жасмин.«Сарочка, очень соболезную. Папа останется для всех твоих друзей невероятно светлым человеком и настоящим мужчиной », «Светлая память! Мои искренние соболезнования», «Сил вам и терпения, пережить эту утрату. », «Светлая память. Хороший он был человек. Это потеря для всего ДЕРБЕНТА. Мои самые искренние соболезнования. Жасмин, вам надо держаться, у вас дети. Вы им очень нужны», «Держитесь, Жасмин. Какой ужас потерять в одночасье родных людей. Сил вам», «Еще молодой мужчина! У меня слезы на глазах, ведь столько лет знаем Льва Яковлевича, и он уже даже для нас, твоих поклонников родной человек! Какая утрата! Крепись, этот год забрал и бабушку, и папу... Мы с тобой! ». - попытались поддержать Жасмин подписчики в комментариях.Напомним, звезда очень любила своего отца и часто рассказывала о нем в Instagram. Во время Чемпионата мира по футболу, который проходил в России, она даже посетила с ним один из матчей . Также Лев Яковлевич посещал все семейные праздники дочери, восхищая своим исполнением лезгинки. А еще он любил проводить время с внуками. Жасмин подарила отцу троих детей - старшего сына Михаила, дочь Маргариту и младшего сына Мирона.«Летидор» выражает свои соболезнования Жасмин, ее родным и близким.Фото, видео: Instagram@jasmin