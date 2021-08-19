Газ в Европе подешевел на фоне новостей о "Северном потоке - 2"

Цена на газ на европейском фьючерсном рынке начала опускаться на фоне заявления "Газпрома" о возможности поставок по "Северному потоку - 2", сообщает РИА "Новости". По данным лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF составила $510 (на 5% ниже предыдущего значения) за тысячу кубометров. К 12:26 мск значение индекса немного скорректировалось и составило $516, но после котировки вновь пошли вниз, упав на 9% - до $483 за тысячу кубометров. К 13:03 мск индекс торговался у значения $493. Как заявил ранее "Газпром", поставки по "Северному потоку - 2" в текущем году могут составить 5,6 млрд кубометров. Эксперты полагают, что газопровод могут запустить уже в октябре. "Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.