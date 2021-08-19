Захарова: в аэропорту Кабула разбивались не только люди, но и западные ценности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что вместе с людьми, которые падали с крыльев и стоек шасси военно-транспортных самолётов в аэропорту Кабула, разбились западные ценности. Её слова приводит KP.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Она напомнила, что тысячи афганцев поверили европейцам и американцам и работали на западное сообщество внутри Афганистана, но как только дело дошло до проявления солидарности, то люди увидели, как афганцы погибают в своей вере ценности западного мира.

Это сейчас крушение произошло именно тех самых западных ценностей, о которых мы так много слышали от Вашингтона, Брюсселя и далее по списку. С падающими с крыльев американских военно-транспортных самолётов людьми, разбивались не только жизни, но и западные ценности, — заявила Захарова журналистам.

По её словам, в последние годы Запад проявляет солидарность, когда необходимо сплотиться в антироссийском угаре.