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Захарова рассказала о «разбитых западных ценностях» в Афганистане

News.ru
1 час назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что вместе с людьми, которые падали с крыльев и стоек шасси военно-транспортных самолётов в аэропорту Кабула, разбились западные ценности. Её слова приводит KP.ru.

Захарова: в аэропорту Кабула разбивались не только люди, но и западные ценности
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Она напомнила, что тысячи афганцев поверили европейцам и американцам и работали на западное сообщество внутри Афганистана, но как только дело дошло до проявления солидарности, то люди увидели, как афганцы погибают в своей вере ценности западного мира.

Это сейчас крушение произошло именно тех самых западных ценностей, о которых мы так много слышали от Вашингтона, Брюсселя и далее по списку. С падающими с крыльев американских военно-транспортных самолётов людьми, разбивались не только жизни, но и западные ценности, — заявила Захарова журналистам.

По её словам, в последние годы Запад проявляет солидарность, когда необходимо сплотиться в антироссийском угаре.

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15 августа запрещённое в России движение «Талибан» без боя захватило Кабул. После этого боевики объявили о полном контроле над Афганистаном. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и сбежал за границу. После этого тысячи людей устремились в аэропорт имени Хамида Карзая, чтобы улететь из страны. Несколько человек зацепились за стойки шасси взлетающего самолёта, не смогли удержаться и упали на жилые дома.

Другое,Ашраф Ахмадзай,Мария Захарова,Талибан,МИД,Комсомольская правда,Кабул,Афганистан,
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