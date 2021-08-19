Посольство попросило россиян сообщить о желании уехать из Афганистана

Граждане России, желающие покинуть Афганистан, должны сообщить об этом до 22 августа. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте российского посольства в Кабуле.

Фото: Reuters Reuters

«Просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru», — говорится на странице посольства.

О подготовке рейсов для вывоза россиян из Афганистана в дипмиссии сообщили 18 августа, однако конкретные даты не уточнялись. Также в посольстве заверили, что «постараются помочь всем».

В РИА Новости указали, что по информации МИД РФ в перешедшей под контроль движения «Талибан» (запрещено в РФ, как террористическая организация) стране находятся несколько сотен граждан России афганского происхождения. Большая же часть россиян покинула Афганистан еще до наступления талибов из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что многие афганцы, обладающие паспортами РФ, оказались запертыми в Кабуле после прихода туда талибов. Они не смогли выехать из-за отмены гражданских рейсов в кабульском аэропорту. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что афганцы российского происхождения обращались в дипмиссию с просьбами об эвакуации и им обещали помочь.