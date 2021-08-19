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В стрельбе и давке у аэропорта Кабула погибли 12 человек

Lenta.ru
1 час назад

С момента захвата контроля над Кабулом боевиками радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту афганской столицы погибли как минимум 12 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц «Талибана» и НАТО.

В стрельбе и давке у аэропорта Кабула погибли 12 человек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что большинство людей умерли в результате давки или стрельбы. Талибы призвали жителей Кабула покинуть аэропорт, если у них нет законного права на отъезд из страны. Представитель движения заявил, что боевики не хотят, чтобы кто-то из афганцев пострадал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в нарушении работы афганского аэропорта. По мнению дипломата, аэропорт Кабула не может принять самолеты именно из-за американского военного контингента, который США отправили, чтобы вывезти своих дипломатов.

До этого сообщалось, что общее число пострадавших в аэропорту достигло 30 человек. Стремясь сбежать из страны, многие люди ринулись в аэропорт, где началась давка. Афганцы начали штурмовать взлетно-посадочную полосу. Некоторые из них пытались закрепиться на внешней стороне вылетающих самолетов или схватиться за шасси.

Другое,Мария Захарова,Талибан,МИД,Кабул,
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