В стрельбе и давке у аэропорта Кабула погибли 12 человек

С момента захвата контроля над Кабулом боевиками радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту афганской столицы погибли как минимум 12 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц «Талибана» и НАТО.

Отмечается, что большинство людей умерли в результате давки или стрельбы. Талибы призвали жителей Кабула покинуть аэропорт, если у них нет законного права на отъезд из страны. Представитель движения заявил, что боевики не хотят, чтобы кто-то из афганцев пострадал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в нарушении работы афганского аэропорта. По мнению дипломата, аэропорт Кабула не может принять самолеты именно из-за американского военного контингента, который США отправили, чтобы вывезти своих дипломатов.