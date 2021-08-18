Мбаппе хочет уйти в «Реал». На что готовы в Мадриде ради супертрансфера

А вот президент «ПСЖ» считает, что француз никуда не уйдёт. По крайней мере, пока.

Фото: MICHAEL REGAN — UEFA/UEFA VIA GETTY IMAGES MICHAEL REGAN — UEFA/UEFA VIA GETTY IMAGES

Килиан Мбаппе всё ещё может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Руководство парижан до сих пор не договорилось с форвардом о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

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После прихода Месси в «ПСЖ» появилась информация, что Мбаппе хочет покинуть Париж ради перехода в «Реал». Якобы там француз снова будет на ведущих ролях. Собрали главное о возможном переезде Мбаппе в Мадрид.

Что предлагает «Реал» французскому клубу и его звёздному форварду?

На что же готов «Реал» ради супертрансфера? Испанская радиостанция Cadena Ser сообщает, что клуб предложит «ПСЖ» за Килиана 120 млн. При этом, если руководство парижан откажет мадридцам, то, как считает президент «Реала» Флорентино Перес, Мбаппе перейдёт в «Реал» бесплатно следующим летом.

К тому же в случае перехода 22-летнего на правах свободного агента он получит контракт на шесть лет с зарплатой в 25 млн в год, а также подписной бонус в размере 40 млн. И это несмотря на то, что у «Реала» сейчас долги и дорогостоящая реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу».

The Athletic утверждает, что ради подписания Мбаппе мадридцы расстанутся с рядом игроков. Например, «Реал» больше не рассчитывает на Бэйла и Иско. Кроме того, из клуба могут уйти Эдегор и Йович. AS сообщает, что в случае ухода 22-летнего норвежца в «Арсенал» за 50 млн, мадридцы предложат за Мбаппе 150 млн.

Фанаты «ПСЖ» недовольны ситуацией вокруг Мбаппе. А что делает руководство клуба?

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи уже несколько раз твердил, что против продажи французского форварда. Он считает, что Мбаппе никуда не уйдёт. По крайней мере, пока.

«Не очень хочу говорить об этом. Мы беседуем с Килианом и его семьей. Вы знаете мою позицию, и она не изменилась. Он находится в центре нашего проекта. Сейчас у нас мощная команда, одна из лучших в мире. Пока не говорю, что лучшая, потому что нужно много работать. Но я думаю, что у Мбаппе есть всё, чтобы остаться. Никто не поймёт, если он уедет. Я сказал футболисту, что он должен остаться. У нас отличные возможности и для Килиана, и для Неймара, и для Месси. У нас трое из пяти лучших игроков мира. И они должны помогать друг другу», – сказал Аль-Хелаифи в интервью L’Équipe.

О будущем Мбаппе также высказался его партнёр по команде Анхель Ди Мария, который тоже хотел бы, чтобы француз остался в «ПСЖ».

«Я думаю, что Мбаппе останется. Очевидно, его хотят подписать все большие клубы, но команды лучше, чем тут, ему нигде не найти», – заявил 33-летний аргентинец.

При этом перед матчем 2-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (4:2) фанаты «ПСЖ» резко отреагировали на Мбаппе. Они сопроводили объявление фамилии игрока недовольным гулом и свистом.

Скорее всего, такое поведение болельщиков связано с тем, что Мбаппе до сих пор не продлил контракт и теперь может перейти в «Реал».

Парижский клуб, в свою очередь, рассчитывает к концу лета продать футболистов на 180 млн. Все игроки «ПСЖ» потенциально доступны для продажи в другие клубы, кроме Месси, Неймара, Мбаппе, Маркиньоса, Верратти и Ди Марии.