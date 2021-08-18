В России назвали невозможной передачу вертолетов США талибами

«Кроме того, Трамп глубоко ошибается, предполагая дружественные отношения между Россией и "Талибаном", которых пока не существует. Конечно, такие выводы можно было сделать из того, что периодически мы пытаемся наладить с ними контакт, но это всего лишь переговорные процессы, нацеленные на то, чтобы выяснить, насколько они честны в своих заявлениях, — объяснил эксперт. — Талибы говорят, что теперь они не террористы, а освободители Афганистана, но, тем не менее, никаких ни дружественных, ни союзнических отношений, ничего со знаком "плюс", между нами не существует. "Талибан" по нашему законодательству считается террористической организацией, а с террористами никаких дел мы не ведем».