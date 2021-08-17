Разбившийся в Подмосковье Ил-112В пилотировал Герой России

Командиром экипажа опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа. Причины случившегося выясняются.

По данным правоохранительных органов, крушение могло произойти из-за технической неисправности воздушного судна или ошибки пилотирования. Источник «Интерфакса» пояснил, что экипаж мог допустить ошибку при заходе на посадку из-за усталости. Также, отметил он, не исключается и версия с отказом техники, поскольку Ил-112В как опытный образец испытывался при избыточных нагрузках.