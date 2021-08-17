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Разбившийся в Подмосковье Ил-112В пилотировал Герой России

Lenta.ru
3 часа назад

Командиром экипажа опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Разбившийся в Подмосковье Ил-112В пилотировал Герой России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо Куимова на борту самолета находились летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев, передает Telegram-канал «112».

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа. Причины случившегося выясняются.

По данным правоохранительных органов, крушение могло произойти из-за технической неисправности воздушного судна или ошибки пилотирования. Источник «Интерфакса» пояснил, что экипаж мог допустить ошибку при заходе на посадку из-за усталости. Также, отметил он, не исключается и версия с отказом техники, поскольку Ил-112В как опытный образец испытывался при избыточных нагрузках.

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