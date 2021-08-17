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Опытный образец военно-транспортного Ил-112В потерпел катастрофу в Кубинке

Газета.Ru
3 часа назад

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе испытаний в Кубинке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Опытный образец Ил-112В потерпел катастрофу в Кубинке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Опытный образец Ил-112В потерпел во вторник катастрофу в ходе полетов в Подмосковье», — заявил источник.

Позднее информацию об аварии Ил-112В подтвердили в пресс-службе ОАК. Уточняется, что авария произошла во время тренировочного полета.

Предполагалось, что Ил-112В будет показан на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Жуковском.

Позднее появилось видео, на котором Ил-112В снижается, после чего у него загорается один из двигателей. В конце видео самолет, перевернувшись в воздухе и предположительно потеряв управление, падает в поле носом вниз.

По предварительным данным, экипаж самолета погиб.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Предполагается, что самолет заменит устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году, а к 2032-му уже 90%.

Другое,ОАК,РИА Новости,Московская Область,
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