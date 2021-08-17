Выживший при крушении Ми-8 россиянин отказался покидать Камчатку из-за погибших

Российский турист, спасшийся при крушении Ми-8, который ударился о воду в Кроноцком заповеднике на Камчатке, отказался покидать место катастрофы до тех пор, пока со дна Курильского озера не поднимут тела его родных. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники МЧС работают с выжившим пассажиром, оказывая ему психологическую поддержку. «Мужчина отказался покидать зону ЧС до тех пор, пока тела его родных, которые также находились на борту вертолета, не будут подняты с глубины и доставлены на берег», — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Также в ведомстве добавили, что с момента открытия горячей линии психологи приняли более 400 звонков. Обращавшиеся граждане чаще всего интересовались судьбой и состоянием конкретных людей, а также просили рассказать подробности поисковой операции. «Нескольким родственникам погибших потребовалась очная психологическая помощь сотрудников ГУ МЧС России по Камчатскому краю», — добавили в пресс-службе.

Ранее спасатели подняли со дна Курильского озера и доставили на берег тела шестерых человек, погибших при крушении Ми-8. Операцию по поднятию из воды тел проводят при помощи глубоководных аппаратов, а также водолазов ведомства. Работы на озере продолжаются.