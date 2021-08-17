Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78

Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), передает « Интерфакс ».

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ он начал работу в авиакомплексе «Ильюшин». Начиная с 2004 года, Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для ВКС России и гражданской авиации. Кроме того, под его руководством специалисты создали модификации более современных самолетов, таких как Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А.