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Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78

Lenta.ru
5 часов назад

Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), передает «Интерфакс».

Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78
Фото: ilyushin.orgilyushin.org

Там выразили соболезнования и отметили, что знания конструктора позволяли выполнять работы с высоким качеством.

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ он начал работу в авиакомплексе «Ильюшин». Начиная с 2004 года, Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для ВКС России и гражданской авиации. Кроме того, под его руководством специалисты создали модификации более современных самолетов, таких как Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А.

Другое,МАИ,
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