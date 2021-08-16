Путин утвердил план противодействия коррупции на несколько лет

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.

В соответствии с дорожной картой, правительство до 15 октября должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.