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Путин утвердил план противодействия коррупции на несколько лет

Lenta.ru
2 часа назад

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин утвердил план противодействия коррупции на несколько лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно документу, руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.

В соответствии с дорожной картой, правительство до 15 октября должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.

Ранее в августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил за восстановление смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). «Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически, это потворство агрессору», — сказал он.

Другое,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,Генпрокуратура РФ,
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