В аэропорту Кабула образовалась давка

В аэропорту столицы Афганистана собрались сотни людей, которые пытаются покинуть страну. Видео происходящего опубликовано в Twitter-аккаунте Disclose.tv.

На кадрах видно, что у входа в аэропорт образовалась давка. Также на записи слышны звуки, похожие на выстрелы.

Ранее стало известно, что все коммерческие рейсы из Кабула, столицы Афганистана, отменены.