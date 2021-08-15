В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Британец, обвиняемый в шпионаже в пользу России, был женат на украинке

Газета.Ru
1 час назад

Сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, был женат на украинке. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Британец, обвиняемый в шпионаже в пользу России, был женат на украинке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным издания, Смит в 2002 году женился на украинке Светлане Макогоновой из Одессы. Пара изначально жила в Шотландии, потом перебралась в Англию, а затем в Германию.

Ранее сообщалось, что британца, задержанного в Германии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, заключили под стражу.

Глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя заявления о якобы британском шпионе России, заявил, что немецкая сторона «с чрезвычайной серьезностью» воспринимает «данные о разведывательной деятельности в интересах российской спецслужбы», поскольку «шпионаж против близкого союзника на немецкой территории абсолютно неприемлем». По словам министра, он будет поддерживать расследование.

Согласно данным немецкой Генпрокуратуры, до ареста британец был сотрудником посольства Соединенного Королевства в Берлине. В доме и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.

Другое,Дэвид Смит,МИД,Шотландия,Россия,Соединенное Королевство,Германия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители