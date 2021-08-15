Британец, обвиняемый в шпионаже в пользу России, был женат на украинке

Сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, был женат на украинке. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, Смит в 2002 году женился на украинке Светлане Макогоновой из Одессы. Пара изначально жила в Шотландии, потом перебралась в Англию, а затем в Германию.

Ранее сообщалось, что британца, задержанного в Германии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, заключили под стражу.

Глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя заявления о якобы британском шпионе России, заявил, что немецкая сторона «с чрезвычайной серьезностью» воспринимает «данные о разведывательной деятельности в интересах российской спецслужбы», поскольку «шпионаж против близкого союзника на немецкой территории абсолютно неприемлем». По словам министра, он будет поддерживать расследование.