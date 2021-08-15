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Посольство США сообщило об обстреле аэропорта Кабула

Газета.Ru
5 часов назад

Возможно, аэропорт Кабула подвергся обстрелу, сообщило посольство США в Афганистане.

«Поступают сообщения о том, что аэропорт подвергается обстрелу, поэтому мы призываем граждан США укрываться на месте», — говорится в сообщении. Иные подробности не приводятся.

Дипмиссия призвала не звонить в посольство США в Кабуле для получения консультаций, в том числе по возвращению в США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американских дипломатов в Афганистане переводят из посольства в Кабуле в аэропорт.

В настоящее время власти Афганистана готовятся передать власть движению «Талибан» (организация запрещена в России). Радикалы в свою очередь призывают руководство страны к совместной работе и настаивают на смене власти «как можно скорее».

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