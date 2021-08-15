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Израиль отозвал главу диппредставительства в Польше из-за закона об имуществе евреев

Газета.Ru
1 час назад

Глава МИД Израиля Яир Лапид поручил поверенному в делах еврейского государства в Варшаве немедленно вернуться домой «для бессрочных консультаций» после того, как президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в законодательство, которые ограничивают права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества. Он назвал принятый закон «антисемитским и аморальным», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Израиль отозвал главу диппредставительства в Польше из-за закона об имуществе евреев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр также сообщил, что новый посол Израиля в Польше, который должен был вскоре отправиться в Варшаву, на данном этапе туда не поедет. По словам дипломата, внешнеполитическое ведомство порекомендует польскому послу в Израиле продолжить отпуск в своей стране.

Как отметил Лапид, Польша «превратилась в антидемократическое, нелиберальное» государство, которое «не чтит величайшую трагедию в истории человечества».

Он добавил, что Израиль «ведет координационные переговоры с американцами о том, как реагировать [на утверждение закона]».

Также подписание поправок осудил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

«Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте», — заявил он.

Ранее в Федерации еврейских общин осудили польские власти за решение принять законопроект. В пресс-службе организации подчеркнули, что эта инициатива — в целом симптоматическое событие для новейшей истории Польши.

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