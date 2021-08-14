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Певица МакSим частично потеряла память после комы

Газета.Ru
7 часов назад

Певица МакSим (Марина Абросимова) частично потеряла память после выхода из комы. Об этом сообщает StarHit.

Певица МакSим потеряла память после комы
Фото:  пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани», — рассказала менеджер певицы Яна Богушевская.

Она утверждает, что МакSим вернулась домой, ей предстоит долгая реабилитация. Певице тяжело ходить, у нее кружится голова и возникают трудности с дыханием.

Богушевская отметила, что артистка приняла решение долечиваться дома, а рядом с ней круглосуточно будет находится медработник.

Ранее певицу выписали из 52 городской клинической больницы Москвы.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, ей сделали ПЦР-тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

«11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице.

Менеджер МакSим рассказала, как выглядит артистка после выхода из комы

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