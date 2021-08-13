ФАС возмутилась ценами на гостиницы во время крупных мероприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала работу над законопроектом о регулировании цен на отели во время проведения крупных международных мероприятий. Ведомство регулярно получает массовые жалобы во время форумов и других событий. К примеру, во время Петербургского международного экономического форума в 2021 году тарифы на гостиницы подскочили более чем вдвое.

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О работе над законопроектом рассказала пресс-служба ФАС. Там отметили, что документ должен быть готов к 1 октября 2021 года, при этом его обсудят с другими ведомствами и представителями отрасли.

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В ФАС ежегодно поступают жалобы и обращения граждан, возмущённых резким подорожанием услуг в отелях в период проведения крупных международных мероприятий, подчеркнули в ведомстве. Один из примером был зафиксирован в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ-2021, где цены на гостиницы увеличились более чем в два раза.

В ФАС напомнили, что в России и раньше регулировали цены на отели. В частности, меры применялись в ходе Олимпиады в Сочи в 2014 году, Кубка конфедераций в 2017 году, чемпионата мира по футболу в 2018 году и чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Тогда Москва гарантировала Олимпийскому комитету и Международной федерации футбола (ФИФА), что цены на услуги отелей для участников и гостей турниров будут зафиксированы.

В сообщении ФАС не уточнила параметры будущего законопроекта и порядок регулирования цен на гостиничные услуги. Известно, что документ должен внести изменения в Закон об основах туристской деятельности, а его цель — «соблюдать баланс интересов потребителей и отельеров». Пресс-служба также подчеркнула, что поправки позволят снизить расходы граждан, предпринимателей и государства и повысить доступность гостиничных услуг.

Весной 2021 года ФАС пообещала проследить за стоимостью услуг на курортах Чёрного моря и сохранением броней. Тогда власти наблюдали в регионах недобросовестную практику — перепродажу номеров по завышенным ценам.