Появилось видео момента взрыва автобуса в Воронеже

Водитель автомобиля снял на видеорегистратор момент взрыва пассажирского автобуса в Воронеже. Кадры появились в Telegram-канале Life shot.

Как видно на видео, взрыв произошел, когда автобус остановился на остановке. Через некоторое время люди начинают выходить и выбегать из транспортного средства.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек, сообщает ТАСС. В Минздраве добавили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости.