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Шереметьево купит крупнейшего туроператора России

Lenta.ru
3 часа назад

Аэропорт Шереметьево намерен приобрести контрольный пакет туристического оператора «Библио-Глобус», пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к авиагавани, и партнера туроператора.

Шереметьево купит крупнейшего туроператора России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Информацию о покупке подтвердила директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова. Она уточнила, что аэропорт уже подписал соглашение о намерениях, которое касается 75 процентов акций «Туроператор БГ». Завершить сделку планируют в конце сентября, информации о сумме нет. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ходатайство на одобрении сделки пока не получали, сообщили в ведомстве.

«Туроператор БГ» — основное юрлицо «Библио-Глобуса», которое заключает договоры с партнерскими агентствами, продающими путевки уже клиентам. Он полностью принадлежит Юлии Туголуковой, которая вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году основала группу «Библио-Глобус», которая является крупнейшим оператором внутреннего туризма, единственным в стране, входящим в рейтинг «200 крупнейших частных компаний России» по версии Forbes. По данным собеседника РБК, во главе совета директоров Туголукова останется, а семья сохранит миноритарный пакет акций.

В 2019 году «Библио-Глобус» хотел купить старейший в мире туроператор Thomas Cook Group, однако в итоге сделка не состоялась. С проблемами в последние годы столкнулась и сама британская компания, которая в итоге вынуждена была объявить о ликвидации. В итоге «Библио-Глобус» сразу же расторг сделку по продаже.

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