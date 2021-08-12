Следствие назвало причины крушения вертолета на Камчатке

Следственный комитет России рассматривает три версии крушения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства..

Среди возможных причин катастрофы, в частности, названы: плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.

В ходе расследования дела был допрошен гендиректора авиакомпании «Витязь-Аэро», в эксплуатации которой находился разбившийся вертолет Ми-8. А также дали показания сотрудники из числа технического персонала, обеспечивавший предполетную подготовку судна.

12 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро на Камчатке. Воздушное судно затонуло после неудачной попытки приземления. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек смогли выбраться на берег, остальные остаются под водой.