Сапега дала первое телеинтервью и рассказала о своем самочувствии

Ранее арестованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега заявила в эфире гостелевидения о том, что чувствует себя лучше и "готова идти дальше". "На данный момент я ощущаю себя горазд лучше, чем в первые дни [после задержания], настроение нормальное. Готова идти дальше", - сказала Сапега в эфире телеканала "Беларусь-1" в программе "Это другое". По ее словам, ни ее молодой человек Роман Протасевич, ни она не сама не думала, что будет задержана. Сапега сказала, что всегда была далека от "каких-либо политических разборок". Отвечая на вопрос о планах на будущее, россиянка заявила, что говорить о них еще рано и она "не делает никаких оценок". 23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал. Ранее Протасевич рассказал, кто в действительности стоял за протестами в Белоруссии.