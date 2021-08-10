В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в первом сериале Тима Бертона

Газета.Ru
5 часов назад

Актриса Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в новом сериале Netflix «Уэнсдэй» — первом сериале Тима Бертона.

В основу сюжета сериала ляжет история про «Семейку Аддамс», сообщает Variety.

Также в проекте снимутся Дженна Ортега (Уэнсдэй) и Луис Гусман (Гомес, супруг Мортиши).

Автор «Эдварда Руки-ножницы» и «Трупа невесты» снимет все восемь эпизодов проекта.

Главной героиней «Уэнсдэй» станет дочь Мортиши и Гомеса, сюжет будет разворачиваться вокруг ее учебы в академии Nevermore. Ей предстоит овладеть экстрасенсорными способностями, раскрыть тайну родителей и остановить серийного убийцу.

Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.

Ранее мать Уэнсдэй Мортишу играли Кэролин Джонс (сериал «Семейка Аддамс», 1964-1966) и Анжелика Хьюстон (фильмы Барри Зонненфельда 1991 и 1993 года). По мотивам одноименного сериала 1960-х годов и комиксов Чарльза Аддамса были созданы и другие проекты, посвященные пугающему семейству: мультсериалы, видеоигры и полнометражные мультфильмы.

О том, что Тим Бертон будет снимать сериал по «Семейке Аддамс», стало известно в феврале 2021 года.

Другое,Дженна Ортега,Кэролин Джонс,Анжелика Хьюстон,Кэтрин Зета-джонс,Барри Зонненфельд,Тим Бертон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители