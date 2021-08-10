Французский политолог задался вопросом о целесообразности участия России в ОБСЕ

Президент Французского гуманитарного движения и политолог Эммануэль Леруа, комментируя отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Россию, задался вопросом, есть ли у Москвы интерес оставаться в организации.

Он напомнил, что ОБСЕ – это международная организация, возникшая по итогам холодной войны, в частности после подписания Хельсинкских соглашений в 1973 году.

«На самом деле это идеологическая военная машина, в основном контролируемая англосаксами и предназначенная для ослабления евразийских стран в интересах Запада. Единственное ограничение ОБСЕ состоит в том, что решения должны приниматься в форме консенсуса, что сужает их объем и позволяет России и другим членам предотвращать принятие обязательных решений», – сказал эксперт журналистам.

«Но действительно хороший вопрос, который следует задать, заключается в следующем: какой интерес у России есть в том, чтобы оставаться в такой международной организации, поскольку 80% ее членов следуют американским или британским директивам», – заключил Леруа.