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Французский политолог задался вопросом о целесообразности участия России в ОБСЕ

Деловая газета "Взгляд"
6 часов назад

Президент Французского гуманитарного движения и политолог Эммануэль Леруа, комментируя отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Россию, задался вопросом, есть ли у Москвы интерес оставаться в организации.

Он напомнил, что ОБСЕ – это международная организация, возникшая по итогам холодной войны, в частности после подписания Хельсинкских соглашений в 1973 году.

«На самом деле это идеологическая военная машина, в основном контролируемая англосаксами и предназначенная для ослабления евразийских стран в интересах Запада. Единственное ограничение ОБСЕ состоит в том, что решения должны приниматься в форме консенсуса, что сужает их объем и позволяет России и другим членам предотвращать принятие обязательных решений», – сказал эксперт журналистам.

«Но действительно хороший вопрос, который следует задать, заключается в следующем: какой интерес у России есть в том, чтобы оставаться в такой международной организации, поскольку 80% ее членов следуют американским или британским директивам», – заключил Леруа.

Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она.

Другое,Элла Памфилова,Центризбирком России,Госдума,ОБСЕ,Москва,Россия,
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