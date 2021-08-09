США вводят новые санкции против России

Правительство Соединенных Штатов вводит новые санкции против трех российских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ опубликованный на сайте Федерального реестра США. Под санкции попали российское научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest. Госдепартамент США связывает их деятельность с нарушением национального законодательства Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики и Сирии. Решение о введение ограничительных мер вступило в силу 29 июля. Кроме прочего, в черном списке фигурируют еще две компании из Ирака и Сирии. Санкции будут действовать два года. Их срок может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США. Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что некоторые советники президента США Джо Байдена не уверены в эффективности санкций против российского лидера Владимира Путина, поэтому американские власти избегают их введения.