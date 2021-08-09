«Остались считанные недели»: посол РФ в ФРГ рассказал о строительстве «Северного потока — 2»

Строительство «Северного потока — 2» почти завершено. По словам российского посла в ФГ Сергея Нечаева, завершение газопровода — это вопрос нескольких недель. Он также считает, что недавнее заявление ФРГ и США не повлияет на проект. Нечаев подчеркнул, что Россия не участвовала в его подгоовке, поэтому оно не несет для нее «никаких конкретных обязательств».

До завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2» остались считанные недели, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «Известиям».

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«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения «Северного потока — 2». Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели», — сказал дипломат.

28 июля оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы. «Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%», — приводит слова сообщения РИА «Новости». Оператор уточнил, что работу на заключительном участке «Северного потока — 2» продолжает трубоукладочная баржа «Фортуна».

Говоря о «германо-американской договоренности», Нечаев имел в виду недавнее заявление Берлина и Вашингтона о том, что ФРГ обязуется инициировать санкции, если Россия будет использовать трубопровод в политических целях.

При этом посол подчеркнул, что это было не соглашение.

«Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет», — подчеркнул он в интервью «Известиям».

Дело в том, что США обеспокоены завершением «Северного потока — 2». Вашингтон считает, что Россия может его использовать для политического давления на Европу и прекращения транзита газа через Украину, что может существенно сократить доходы Киева. В связи с этим Белый дом неоднократно вводил санкции против партнеров российского проекта, что в январе 2020 года привело к приостановке строительства.

С приходом демократа Джо Байдена давление на «Северный поток — 2» со стороны США стало меньше. Он отказался от санкций, так как посчитал это бессмысленным с учетом того, что проект почти введен в эксплуатацию. Но для гарантии политических свобод Байден выпустил вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель совместное заявление.

Стороны договорились о введении санкций в случае давления со стороны России на европейские власти при помощи газопровода. Кроме того, Берлин и Вашингтон настаивают на продлении договора Москвы и Киева о транзите газа еще на 10 лет.

Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае «использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессии в отношении Украины».

«Хотел бы также обратить внимание на высказывание председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера о том, что российский газовый концерн готов даже увеличить объемы прокачиваемого через Украину голубого топлива при наличии соответствующего спроса. Здесь многое зависит от потребностей и позиционирования наших европейских партнеров», — добавил российский посол в интервью «Известиям».

Нечаев также обратил внимание, что «Северный поток — 2» «был и остается коммерческой инициативой заинтересованных компаний, среди которых пять крупных европейских энергетических концернов (Uniper SE, Wintershall Dea, OMV, Shell и Engie)».